Утверждено в предварительном чтении: банки будут платить проценты за "плюс" на счетах
время публикации: 19 февраля 2025 г., 15:34 | последнее обновление: 19 февраля 2025 г., 15:34
Кнессет одобрил в предварительном чтении поправку к Закону о банковском обслуживании, в соответствии с которой банки должны будут выплачивать клиентам проценты на положительный остаток на текущих счетах.
Минимальная процентная ставка будет устанавливаться управляющим Банка Израиля после консультаций со специалистами и с одобрения министра финансов. За законопроект проголосовали 25 депутатов, выступавших против не было.
Дальнейшей работой над законодательной инициативой займется экономическая комиссия Кнессета.
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