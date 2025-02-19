Утверждено в предварительном чтении: банки будут платить проценты за "плюс" на счетах

Кнессет одобрил в предварительном чтении поправку к Закону о банковском обслуживании, в соответствии с которой банки должны будут выплачивать клиентам проценты на положительный остаток на текущих счетах.

Минимальная процентная ставка будет устанавливаться управляющим Банка Израиля после консультаций со специалистами и с одобрения министра финансов. За законопроект проголосовали 25 депутатов, выступавших против не было.

Дальнейшей работой над законодательной инициативой займется экономическая комиссия Кнессета.