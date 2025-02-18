Слух об отмене 200-шекелевых банкнот вывел из оборота 5 миллиардов шекелей

Согласно данным Банка Израиля, с сентября 2024 года по январь 2025 года израильтяне избавились от 25 миллионов банкнот номиналом 200 шекелей – 7% от общего числа банкнот этого номинала, находившихся на руках населения.

В результате общая стоимость наличных на руках населения снизилась с сентября по январь на 4,7%, а в общей сложности за 2024 год выросла менее, чем на 2%, что является наименьшим показателем с 2001 года, отмечает "Глобс".

Соотношение количества 200-шекелевых банкнот к 100-шекелевым сократилось с 2,5 до 2,2.

Основной причиной вывода 200-шекелевых банкнот из оборота стал слух о намерении отменить их в рамках борьбы с нелегальным капиталом.

По данным Банка Израиля, банкноты самого крупного номинала в шекелевой линейке участвуют в денежном обороте существенно меньше банкнот всех других номиналов, и используются в основном для накопления и для крупных сделок наличными.

19 сентября 2024 года премьер-министр Биньямин Нетаниягу распорядился, чтобы министерство финансов, Банк Израиля, министерство главы правительства, налоговое управление и штаб по борьбе с преступностью в арабском секторе рассмотрели возможность вывода из оборота банкнот номиналом 200 шекелей.

Данная инициатива была представлена незадолго до этого экономическому руководству страны в рамках предложений по борьбе с организованной преступностью и с уклонением от уплаты налогов.

И хотя две недели спустя Банк Израиля выпустил сообщение, согласно которому на текущий момент вопрос о выводе из оборота банкнот номиналом 200 шекелей центробанком не рассматривается, население восприняло вероятность такого развития событий достаточно высоко. В обменниках в течение нескольких недель образовывались очереди из израильтян, стремившихся как можно скорее обменять накопленные наличные на валюту. Также выросло количество операций по вложению наличных на депозитные счета в банках.