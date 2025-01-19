В Беэр-Шеве планируется крупный проект "Пинуй Бинуй" рядом с университетом

Беэр-Шевская муниципальная комиссия по проектированию и строительству рекомендовала к утверждению крупный проект городской реновации в формате "Расселение-Застройка" ("Пинуй-Бинуй") в квартале Гимель.

В рамках проекта предусмотрен снос 20 четырехэтажных многоподъездных зданий на 544 квартиры, а также старых общественных зданий, и строительство на их месте 2841 единицы жилья, 232 единиц социального жилья для пожилых, а также торговые, офисные и общественные площади.

Проект будет расположен в пешей доступности от университета, больницы и офисов хайтек-компаний.