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Экономика

В Беэр-Шеве планируется крупный проект "Пинуй Бинуй" рядом с университетом

Недвижимость
Муниципалитеты
Беэр-Шева
время публикации: 19 января 2025 г., 22:12 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 22:12
В Беэр-Шеве планируется крупный проект "Пинуй Бинуй" рядом с университетом
Chen Leopold/Flash 90

Беэр-Шевская муниципальная комиссия по проектированию и строительству рекомендовала к утверждению крупный проект городской реновации в формате "Расселение-Застройка" ("Пинуй-Бинуй") в квартале Гимель.

В рамках проекта предусмотрен снос 20 четырехэтажных многоподъездных зданий на 544 квартиры, а также старых общественных зданий, и строительство на их месте 2841 единицы жилья, 232 единиц социального жилья для пожилых, а также торговые, офисные и общественные площади.

Проект будет расположен в пешей доступности от университета, больницы и офисов хайтек-компаний.

Экономика
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