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Экономика

TikTok возобновил работу в США, поблагодарив Трампа

Дональд Трамп
Китай
Соцсети
время публикации: 19 января 2025 г., 21:37 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 21:37
TikTok возобновил работу в США, поблагодарив Трампа
AP Photo/Damian Dovarganes

Китайская социальная сеть TikTok, в субботу вечером прекратившая работу на территории США, снова доступна для 170 миллионов своих американских пользователей.

Компания поблагодарила избранного президента США Дональда Трампа за "предоставление необходимой ясности и гарантий" и заявила, что будет работать с Трампом "над долгосрочным решением, которое позволит TikTok остаться в Соединенных Штатах".

Перед этим Трамп в своей социальной сети Thuth написал: "Я прошу компании не допустить прекращения работы TikTok! В понедельник я издам указ об отсрочке вступления в силу запретов, предусмотренных законом, чтобы мы могли заключить соглашение для защиты нашей национальной безопасности".

Экономика
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TikTok прекратил работать в США