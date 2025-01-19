TikTok возобновил работу в США, поблагодарив Трампа

Китайская социальная сеть TikTok, в субботу вечером прекратившая работу на территории США, снова доступна для 170 миллионов своих американских пользователей.

Компания поблагодарила избранного президента США Дональда Трампа за "предоставление необходимой ясности и гарантий" и заявила, что будет работать с Трампом "над долгосрочным решением, которое позволит TikTok остаться в Соединенных Штатах".

Перед этим Трамп в своей социальной сети Thuth написал: "Я прошу компании не допустить прекращения работы TikTok! В понедельник я издам указ об отсрочке вступления в силу запретов, предусмотренных законом, чтобы мы могли заключить соглашение для защиты нашей национальной безопасности".