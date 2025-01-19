British Airways объявила о возобновлении полетов в Израиль
время публикации: 19 января 2025 г., 21:15 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 21:15
Британская авиакомпания British Airways объявила, что возобновит полеты в Израиль с 5 апреля.
На первом этапе авиакомпания будет выполнять по одному рейсу в сутки в Лондон, а с 20 апреля увеличит частоту до двух рейсов в сутки.
За последние дни о возобновлении полетов в Израиль сообщили авиакомпании группы Lufthansa и авиакомпания ITA.
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