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Экономика

British Airways объявила о возобновлении полетов в Израиль

Авиация
Туризм
время публикации: 19 января 2025 г., 21:15 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 21:15
British Airways объявила о возобновлении полетов в Израиль
Moshe Shai/FLASH90

Британская авиакомпания British Airways объявила, что возобновит полеты в Израиль с 5 апреля.

На первом этапе авиакомпания будет выполнять по одному рейсу в сутки в Лондон, а с 20 апреля увеличит частоту до двух рейсов в сутки.

За последние дни о возобновлении полетов в Израиль сообщили авиакомпании группы Lufthansa и авиакомпания ITA.

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