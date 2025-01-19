British Airways объявила о возобновлении полетов в Израиль

Британская авиакомпания British Airways объявила, что возобновит полеты в Израиль с 5 апреля.

На первом этапе авиакомпания будет выполнять по одному рейсу в сутки в Лондон, а с 20 апреля увеличит частоту до двух рейсов в сутки.

За последние дни о возобновлении полетов в Израиль сообщили авиакомпании группы Lufthansa и авиакомпания ITA.