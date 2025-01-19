x
19 января 2025
|
последняя новость: 07:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 января 2025
|
19 января 2025
|
последняя новость: 07:38
19 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

TikTok прекратил работать в США

США
Дональд Трамп
Китай
Соцсети
время публикации: 19 января 2025 г., 07:14 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 07:14
TikTok прекратил работать в США
AP Photo/Damian Dovarganes

Китайская социальная сеть TikTok прекратила работать на территории США за несколько часов до вступления в силу официального запрета.

При этом в сообщении, которое видят пользователи приложения TikTok для смартфонов в США, говорится "Нам повезло, что президент Трамп дал понять, что будет работать с нами над решением вопроса восстановления TikTok, как только вступит в должность".

Американским пользователям также недоступен просмотр видеороликов на сайте TikTok.com, а компании Google и Apple заблокировали возможность скачивания приложения TikTok в США.

Напомним, в апреле 2024 года Конгресс США принял закон, обязывающий китайского владельца TikTok, ByteDance, продать платформу американской компании или столкнуться с запретом соцсети на территории США с 19 января 2025 года. Компания заявила, что не будет продавать платформу.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 14 января 2025

Bloomberg: Пекин ведет переговоры о продаже TikTok Илону Маску
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 11 января 2025

Верховный суд США готовится поддержать закон, запрещающий в стране TikTok
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 14 декабря 2024

Apple и Google должны удалить приложение TikTok из магазинов до 19 января