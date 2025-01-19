TikTok прекратил работать в США

Китайская социальная сеть TikTok прекратила работать на территории США за несколько часов до вступления в силу официального запрета.

При этом в сообщении, которое видят пользователи приложения TikTok для смартфонов в США, говорится "Нам повезло, что президент Трамп дал понять, что будет работать с нами над решением вопроса восстановления TikTok, как только вступит в должность".

Американским пользователям также недоступен просмотр видеороликов на сайте TikTok.com, а компании Google и Apple заблокировали возможность скачивания приложения TikTok в США.

Напомним, в апреле 2024 года Конгресс США принял закон, обязывающий китайского владельца TikTok, ByteDance, продать платформу американской компании или столкнуться с запретом соцсети на территории США с 19 января 2025 года. Компания заявила, что не будет продавать платформу.