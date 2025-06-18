Microsoft снова планирует масштабные увольнения

Корпорация Microsoft, уже уволившая 6000 человек в мае 2025 года, намерена сократить еще несколько тысяч ставок в июле, сообщает Bloomberg.

Если в мае увольняли разработчиков ПО и инженеров, то на этот раз основные сокращения коснутся отделов продаж и маркетинга, однако не исключены сокращения и в других подразделениях.

По состоянию на лето 2024 года в Microsoft работали 228 тысяч человек по всему миру, из которых около 45 тысяч – в отделах, связанных с продажами и маркетингом.