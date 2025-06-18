Microsoft снова планирует масштабные увольнения
время публикации: 18 июня 2025 г., 22:49 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 22:49
Корпорация Microsoft, уже уволившая 6000 человек в мае 2025 года, намерена сократить еще несколько тысяч ставок в июле, сообщает Bloomberg.
Если в мае увольняли разработчиков ПО и инженеров, то на этот раз основные сокращения коснутся отделов продаж и маркетинга, однако не исключены сокращения и в других подразделениях.
По состоянию на лето 2024 года в Microsoft работали 228 тысяч человек по всему миру, из которых около 45 тысяч – в отделах, связанных с продажами и маркетингом.
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