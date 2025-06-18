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Экономика

Microsoft снова планирует масштабные увольнения

Рынок труда
время публикации: 18 июня 2025 г., 22:49 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 22:49
Microsoft снова планирует масштабные увольнения
AP Photo Ted S. Warren

Корпорация Microsoft, уже уволившая 6000 человек в мае 2025 года, намерена сократить еще несколько тысяч ставок в июле, сообщает Bloomberg.

Если в мае увольняли разработчиков ПО и инженеров, то на этот раз основные сокращения коснутся отделов продаж и маркетинга, однако не исключены сокращения и в других подразделениях.

По состоянию на лето 2024 года в Microsoft работали 228 тысяч человек по всему миру, из которых около 45 тысяч – в отделах, связанных с продажами и маркетингом.

Экономика
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