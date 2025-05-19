"Глобс": правительство рассматривает строительство аэропорта с заходом на посадку рядом с Газой

Министерства транспорта и обороны провели рабочее совещание, на котором рассматривалась возможность строительства международного аэропорта в районе Циклага (между Рахатом и Нетивотом), сообщает "Глобс".

Опция строительства аэропорта в этом районе ранее уже рассматривалась экспертными комиссиями. Ее единственное преимущество – относительная простота проектирования, однако с точки зрения гражданской авиации, экологии и безопасности опция Циклага получила крайне низкие оценки.

В частности, штаб национальной безопасности был против этой опции, поскольку маршрут захода самолетов на посадку в этом районе будет проходить рядом с границей сектора Газы.

Кроме того, аэропорт в Циклаге не только не разгрузит воздушные коридоры аэропорта Бен-Гурион, но может перегрузить их в часы-пик. Также эта опция создает серьезные помехи работе ВВС ЦАХАЛа.

Возвращение к опции Циклага стало следствием блокирования премьер-министром Биньямином Нетаниягу по настоянию министерства обороны опции строительства аэропорта рядом с базой ВВС "Неватим" в Негеве, и нежелания правительства противостоять лобби глав местных советов в Изреэльской долине, строительство аэропорта в которой рекомендовано всеми профессиональными структурами.