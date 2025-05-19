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Экономика

JP Morgan снизил прогноз экономического роста Израиля

время публикации: 19 мая 2025 г., 20:52 | последнее обновление: 19 мая 2025 г., 20:52
JP Morgan снизил прогноз экономического роста Израиля
Yonatan Sindel/Flash90 и AP Photo/Michel Euler

Американский инвестиционный банк JP Morgan Chase снизил прогноз экономического роста Израиля на 2025 год с 3,9% до 3,3%.

Снижение прогноза в банке объясняют низким показателем роста ВВП за первый квартал, который составил 3,4%, тогда как аналитики банка прогнозировали 6% роста в годовом исчислении.

В банке подчеркивают, что неприятным сюрпризом стало существенное снижение частного потребления в первом квартале.

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