JP Morgan снизил прогноз экономического роста Израиля
время публикации: 19 мая 2025 г., 20:52 | последнее обновление: 19 мая 2025 г., 20:52
Американский инвестиционный банк JP Morgan Chase снизил прогноз экономического роста Израиля на 2025 год с 3,9% до 3,3%.
Снижение прогноза в банке объясняют низким показателем роста ВВП за первый квартал, который составил 3,4%, тогда как аналитики банка прогнозировали 6% роста в годовом исчислении.
В банке подчеркивают, что неприятным сюрпризом стало существенное снижение частного потребления в первом квартале.
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