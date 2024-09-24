Откуда минфин планирует взять деньги на 2025 год: черновик "мер бюджетной консолидации"

В процессе работы над утверждением государственного бюджета на 2025 год, помимо черновика пакета реформ, министерство финансов подготовило пакет мер бюджетной консолидации, целью которого является изыскание средств для сокращения дефицита госбюджета до 4%.

В совокупности в минфине рассчитывают получить с помощью этих мер 22 миллиарда шекелей, однако очевидно, что не все меры будут утверждены правительством и Кнессетом, поэтому потребуются меры по сокращению расходных статей бюджета.

Отмена статуса объединения налогоплательщиков

Формат объединения налогоплательщиков был создан в годы гиперинфляции чтобы освободить членов объединения от отчетности по НДС по сделкам друг с другом. Однако, по утверждению налогового управления, данный статус лишен смысла сейчас и создает трудности в осуществлении эффективного надзора за уплатой налогов. По оценке минфина, данный шаг принесет в госказну 650 миллионов шекелей в год.

Дигитализация налоговых квитанций и отчетности

Перевод в онлайн-системы Налогового управления квитанций и отчетности по сделкам израильских предприятий с предприятиями, зарегистрированными в Палестинской автономии. Поступления в госказну – 300 млн шекелей в год.

Снижение потолка обязательной ежемесячной подробной онлайн-отчетности предприятий по сделкам с оборота в 1,5 миллиона шекелей до оборота в 500 тысяч шекелей. Таким образом, количество отчитывающихся предприятий вырастет со 100000 до 237 тысяч. Введение обязательной отчетности привело к увеличению налоговых поступлений на 300 миллионов шекелей в год, снижение потолка должно принести дополнительно еще 500 миллионов шекелей в год.

Оптимизация туристической отрасли

Для сокращения субсидирования иностранного туризма за счет внутреннего туризма и приведения налогообложения в сфере туризма в соответствие с рекомендациями OECD предлагается отменить освобождение от НДС на туристические услуги для иностранных туристов (отель, аренда автомобиля, услуги агентств медицинского туризма). Ожидается, что в обычный год данная мера принесет в госказну 2,5 миллиарда шекелей, однако из-за войны и сокращения иностранного туризма в 2025 году эффективность данной меры оценивается в 750 миллионов шекелей поступлений.

Замораживание индексации сумм, указанных в налоговом законодательстве и в законодательстве по трудовой дотации

Предлагается заморозить на три года (2025-2027) суммы налоговых ступеней, а также суммы, указанные в критериях для получения трудовой дотации, и сам размер дотации. Фактически речь идет о повышении налога и уменьшении дотации на сумму годовой инфляции. Индексацию предлагается возобновить в 2028 году по сравнению с 2027 годом, то есть без компенсирования трех лет инфляции.

Поступления в госбюджет – 2,6 миллиарда шекелей в 2025 году, 5,1 миллиарда шекелей в 2026 году, 7,4 миллиарда шекелей в 2027 году, 7,8 миллиарда шекелей в 2028 году и далее.

Урегулирование порядка налогообложения иностранных рабочих

Отмена любых льготных налоговых единиц для иностранных рабочих и для палестинских рабочих. Поступления в госбюджет – 410 миллионов шекелей в 2025 году и 610 миллионов шекелей в 2026 году и далее.

Остановка увеличения налоговой льготы при получении пенсии

Отмена последнего шага принятого в 2012 году постепенного повышения потолка освобождения ежемесячной пенсии от подоходного налога, и фиксирование этого потолка на 52% от пенсии по состоянию на 2024 год. Фактически речь идет о том, что взимание налога продолжится с пенсий свыше 10350 шекелей у мужчин и свыше 11555 шекелей у женщин, и отмене повышения этого потолка до 11765 шекелей у мужчин и 12970 шекелей у женщин. В министерстве финансов подчеркивается, что практически все, кого это касается, являются получателями бюджетной пенсии. Поступления в госбюджет – 400 миллионов шекелей в год.

Завершение законодательных процедур из планов бюджетной консолидации за 2023-2024 годы

Завершение утверждения законов, связанных с повышением акцизов на разные виды топлива, с обязанностью установки счетчика заправки на автомобилях, за которые списываются расходы на топливо, с ограничением использования наличных средств. Также сюда включены продление действия повышенной ставки налога на покупку недвижимости и введение обязательной налоговой отчетности арендодателей жилья.

Поступления в госбюджет: 1,5 миллиарда шекелей в 2025 году, 1,96 миллиарда в 2026 году, 1,9 миллиарда в 2027 году, 1,9 миллиарда в 2028 году.

Оптимизация налогообложения пенсионных отчислений

Снижение потолка доходов, пенсионные отчисления и отчисления в счет выходного пособия с которых дают право на налоговую льготу, до уровня двух средних зарплат. Ожидаемые поступления в госбюджет – 1,1 миллиарда шекелей в год.

Налогообложение нераспределенной прибыли

Пакет мер по налогообложению доходов "компаний-кошельков", даже если они не распределяют прибыль (откладывая тем самым выплату налогов), как путем принудительного признания их распределенными и взимания соответствующего налога, так и путем введения налога на нераспределенную прибыль. Пакет включает в себя меры по предотвращению вывода прибылей за границу для избежания налогообложения.

Поступления в госбюджет – 10 миллиардов шекелей в 2025 году, 3,6 миллиарда шекелей в 2026 году, 4,1 миллиарда шекелей в 2027 году, 5 миллиардов шекелей в 2028 году и далее.

Отмена освобождения от налога на покупку табака в магазинах Duty Free

Сокращение освобождения вдвое в 2026 году и полная отмена освобождения в 2028 году.

Поступления в госбюджет – 50 миллионов шекелей с 2026 года и 100 миллионов шекелей с 2028 года.

Дополнительный налог на доходы от капитала и от недвижимости

Введение для получателей высоких доходов (свыше 721560 шекелей в год) дополнительного налога в размере 2% на доходы от капитала, и включение для этих целей в доходы от капитала доходов от прироста стоимости недвижимости.

Поступления в госбюджет – 1,5 миллиарда шекелей в 2025 году и 2 миллиарда шекелей в 2026 году и далее.

Сокращение нелегального капитала

Пакет мер, ограничивающих возможность получения налоговых возвратов и списания налогов при сделках с наличностью, и ужесточающих требования к налоговой отчетности. В частности, снижение потолка сделок, требующих предварительного получения номера квитанции от налогового управления, с 25000 до 5000 шекелей, введение налогообложения иностранных онлайн-платформ по аренде и продаже жилья в Израиле (AriBnB и т.д.), отмена возможность списания расходов на ремонт недвижимости на сумму более 25000 шекелей из доходов от ее продажи на основании экспертного заключения оценщика, а не на основании налоговых квитанций.

Поступления в госбюджет – 600 млн шекелей в 2025 году и 1,45 миллиарда шекелей в последующие годы.

Сокращение налоговой льготы в рамках поощрения импорта экологически чистых автомобилей

Предлагается сократить налоговую льготу для автомобилей с 1-й по 14-ю категорий экологичности на 3990 шекелей. В связи с этим автомобили 14-й категории экологичности будут облагаться дополнительным налогом в размере 1535 шекелей. Кроме того, предлагается разделить 15-ю категорию экологичности (на которую приходятся 20% импорта) на три категории, каждая из которых будет облагаться дополнительным налогом в 2455 шекелей, 5000 шекелей и 7500 шекелей соответственно.

Поступления в госбюджет – 650 млн шекелей в 2025 году

Сокращение налоговых диспропорций в среднесрочных инвестиционных инструментах

Предлагается облагать налогом прибыль, накопленную в фондах повышения квалификации с момента, когда деньги фонда стали доступны для вывода.

Поступления в госбюджет – 1,4 миллиарда шекелей в год.