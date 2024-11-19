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Экономика

Банк "Леуми" отчитался о росте прибыли на 30%

Финансы
время публикации: 19 ноября 2024 г., 10:05 | последнее обновление: 19 ноября 2024 г., 10:05
Банк "Леуми" отчитался о росте прибыли на 30%
Flash90/Miriam Alster

Банк "Леуми" опубликовал финансовый отчет за третий квартал, сообщив о прибыли в 2,3 миллиарда шекелей, что на 29,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Банк выплатит акционерам 688 миллионов шекелей дивидендов и потратит 229 миллионов шекелей на обратный выкуп собственных акций.

Напомним, что банки "Апоалим" и "Дисконт" также объявили о вложении существенных сумм в обратный выкуп акций.

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Банки "Апоалим" и "Дисконт" отчитались о прибылях и сообщили об обратном выкупе акций