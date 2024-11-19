Банк "Леуми" отчитался о росте прибыли на 30%

Банк "Леуми" опубликовал финансовый отчет за третий квартал, сообщив о прибыли в 2,3 миллиарда шекелей, что на 29,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Банк выплатит акционерам 688 миллионов шекелей дивидендов и потратит 229 миллионов шекелей на обратный выкуп собственных акций.

Напомним, что банки "Апоалим" и "Дисконт" также объявили о вложении существенных сумм в обратный выкуп акций.