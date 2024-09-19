Минфин попросил еще 77 млн шекелей на покрытие ущерба трамваю в Иерусалиме от беспорядков "харедим"

Министерство финансов запросило у финансовой комиссии Кнессета взять из бюджета развития министерства транспорта 77 миллионов шекелей на покрытие ущерба проекту строительства трамвайной сети в Иерусалиме от беспорядков, организуемых радикальной частью ультраортодоксальной еврейской общины столицы.

Речь идет о дополнительной сумме сверх 326 миллионов шекелей, которые уже были направлены на компенсацию ущерба, нанесенного подрядчикам в ходе регулярных беспорядков.

Таким образом, сумма ущерба уже превысила 400 миллионов шекелей.

Председатель комиссии Моше Гафни потребовал от минфина представить данные о ресурсах, выделяемых министерством национальной безопасности на защиту проекта и на предотвращение вандализма.

Ультраортодоксы протестуют против пролегания ветки через кварталы Меа Шеарим и Геула, прибегая к организации массовых беспорядков, поджогу строительной техники, порче стройматериалов и уже построенный инфраструктуры и к угрозам в адрес рабочих. Более 200 участников беспорядков в разное время были задержаны полицией и против них возбуждены уголовные дела. Против отдельных организаторов беспорядков поданы также гражданские иски с требованием компенсации ущерба.