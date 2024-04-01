Правительство оплатит проезд резервистов по платным дорогам до конца 2024 года

Министерства финансов и обороны объявили, что возьмут на себя оплату проезда резервистов ЦАХАЛа по платным дорогам в период резервистской службы.

Оплата проезда за счет государства будет осуществляться за период с 7 октября 2023 года до 31 декабря 2024 года.

В связи с этим экономическая комиссия Кнессета отложила до 2025 года рассмотрение законопроекта депутата Ханоха Миливецки, освобождающего резервистов от платы за проезд по платным дорогам.