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Правительство оплатит проезд резервистов по платным дорогам до конца 2024 года

время публикации: 01 апреля 2024 г., 12:52 | последнее обновление: 01 апреля 2024 г., 12:52
Правительство оплатит проезд резервистов по платным дорогам до конца 2024 года
David Cohen/Flash90

Министерства финансов и обороны объявили, что возьмут на себя оплату проезда резервистов ЦАХАЛа по платным дорогам в период резервистской службы.

Оплата проезда за счет государства будет осуществляться за период с 7 октября 2023 года до 31 декабря 2024 года.

В связи с этим экономическая комиссия Кнессета отложила до 2025 года рассмотрение законопроекта депутата Ханоха Миливецки, освобождающего резервистов от платы за проезд по платным дорогам.

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