Главный сефардский раввин выступил в поддержку высотного строительства

Главный сефардский раввин Израиля Давид Йосеф направил вице-мэру Иерусалима раввину Хаиму Меиру Коэну (ШАС) письмо, в котором сообщил, что не видит препятствий для высотного жилищного строительства в Иерусалиме, предназначенного для ультраортодоксального населения.

"Вопрос перед нами не в том, разрешено ли подниматься на субботнем лифте или нет, а в том, должны ли мы препятствовать предпринимателю, который вложил значительные средства и усилия, чтобы его проект был утвержден, и, конечно, у нас нет права препятствовать такому делу", - говорится в письме.

В своем письме раввин Йосеф подчеркивает, что великие раввины в прошлом уже разрешили использование субботнего лифта, и следовательно этот вопрос не представляет препятствия.

Главный раввин напомнил, что еще 20 лет назад его отец, раввин Овадья Йосеф, обратился к нему с просьбой написать и опубликовать от его имени, что "субботний лифт, сделанный по указаниям выдающихся знатоков Торы и опытных инженеров, разрешен к использованию и для ультраортодоксального населения, чтобы преодолеть существующий в стране жилищный кризис, особенно среди ультраортодоксального населения".

Хотя ответ главного раввина был написан на обращение из Иерусалима, представитель партии ШАС в муниципальном совете Бней-Брака потребовал от мэра Ханоха Зайберта вынести на голосование отмену запрета на высотное строительство и в этом городе.