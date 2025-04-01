Израиль отменил все таможенные пошлины с товаров из США

По указанию премьер-министра Биньямина Нетаниягу, министра финансов Бецалеля Смотрича и министра экономики и промышленности Нира Барката, Израиль отменил все таможенные пошлины, которые до сих пор взимались с товаров из США – крупнейшего торгового партнера Израиля.

После утверждения комиссией по финансам и подписания министром экономики и промышленности указа, вступит в силу поправка к постановлению о торговых пошлинах и защитных мерах, в результате чего будут отменены пошлины на весь импорт из США.

США – самый близкий союзник Израиля, а также его важнейший торговый партнер. В 2024 году экспорт товаров в США составил 17,3 миллиарда долларов, а экспорт услуг был оценен в 16,7 миллиарда долларов.

Соглашение о зоне свободной торговли между Израилем и США, заключенное в 1985 году, привело к тому, что подавляющее большинство (примерно 99%) товаров, импортируемых из США, уже полностью освобождено от таможенных пошлин. Таким образом, снижение пошлин коснется крайне ограниченного числа товаров в категории продовольственного и сельскохозяйственного импорта из США.

Отмена пошлин фактически расширит торговое соглашение между Израилем и США и укрепит стратегические отношения между странами. Она также несет потенциальную выгоду для израильских потребителей в виде возможного снижения стоимости жизни за счет ожидаемого увеличения импорта продовольственных и сельскохозяйственных товаров из США, которые теперь будут облагаться нулевой пошлиной.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу: "Отмена пошлин на американские товары – еще один шаг в политике, которую проводят правительства под моим руководством: открытие рынка для конкуренции, увеличение разнообразия товаров и снижение стоимости жизни. Помимо экономических выгод для экономики и граждан Израиля, этот шаг позволит нам еще сильнее укрепить союз между Израилем и США. Мы продолжим работать над устранением барьеров и пошлин, а также над укреплением наших особых отношений с США".