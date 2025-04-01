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Экономика

Сэм Альтман провел крупнейший раунд мобилизации капитала в истории

ИИ
Хайтек
Инвестиции
время публикации: 01 апреля 2025 г., 09:07 | последнее обновление: 01 апреля 2025 г., 09:07
Сэм Альтман провел крупнейший раунд мобилизации капитала в истории
AP Photo/Peter Morgan

Компания OpenAI Сэма Альтмана завершила крупнейший в истории частных хайтек-компаний раунд мобилизации капитала, получив от инвесторов 40 миллиардов долларов.

Новая оценка рыночной стоимости OpenAI исходя из этого раунда составила 300 миллиардов долларов, что делает ее второй по цене частной компанией после SpaceX Илона Маска, оцениваемой в 350 миллиардов долларов.

Ведущим инвестором в этом раунде стала компания Softbank.

В сообщении OpenAI говорится, что мобилизованный капитал будет направлен "на расширение границ исследований в сфере ИИ и на укрепление компьютерной инфраструктуры".

Экономика
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