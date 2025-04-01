Сэм Альтман провел крупнейший раунд мобилизации капитала в истории

Компания OpenAI Сэма Альтмана завершила крупнейший в истории частных хайтек-компаний раунд мобилизации капитала, получив от инвесторов 40 миллиардов долларов.

Новая оценка рыночной стоимости OpenAI исходя из этого раунда составила 300 миллиардов долларов, что делает ее второй по цене частной компанией после SpaceX Илона Маска, оцениваемой в 350 миллиардов долларов.

Ведущим инвестором в этом раунде стала компания Softbank.

В сообщении OpenAI говорится, что мобилизованный капитал будет направлен "на расширение границ исследований в сфере ИИ и на укрепление компьютерной инфраструктуры".