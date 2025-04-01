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Экономика

Застройщик "Квартиры со скидкой" требует от покупателей доплатить десятки тысяч шекелей

Недвижимость
время публикации: 01 апреля 2025 г., 08:13 | последнее обновление: 01 апреля 2025 г., 08:13
Застройщик "Квартиры со скидкой" требует от покупателей доплатить десятки тысяч шекелей
Michael Giladi/Flash90

Победители лотереи "Квартира со скидкой", выигравшие право на покупку квартиры на льготных условиях в иерусалимском квартале Гиват а-Матос, и уже подписавшие договор о покупке, получили от застройщика уведомления с требованием доплаты.

Как сообщает портал ynet, застройщик сообщил, что в подписанных договорах по ошибке была указана неверная цена – 14.180 шекелей за кв.м. вместо 15.333 шекелей за кв.м., и требовал переподписать договор с новой ценой, увеличивающей стоимость квартиры на десятки тысяч шекелей, в противном случае угрожая расторгнуть его.

В компании утверждают, что во всех сопроводительных документах проекта указывалась правильная цена, и только в договоре произошла ошибка.

В министерстве строительства сообщают, что речь идет о контрактных отношениях между застройщиком и покупателями.

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