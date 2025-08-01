Клиентам банков, торгующим на бирже, придется пройти тест для оценки уровня знаний

В пятницу, 1 августа, вступило в силу постановление Банка Израиля от 2023 года о регулировании торговли ценными бумагами, призванное защитить клиентов банков, торгующих на бирже.

Постановление требует провести оценку знаний и опыта клиентов, чтобы адаптировать для них возможности игры на бирже.

Для этого клиенты, желающие торговать ценными бумагами, должны будут заполнить анкету, позволяющую оценить "возможности работы со сложными финансовыми инструментами", под которыми подразумеваются такие инструменты, как конвертируемые облигации, валютные опционы, хедж-фонды, кредитные и короткие ETF, форвардные и свап-операции по валюте или процентным ставкам, фьючерсные контракты и т.д.