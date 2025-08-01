x
01 августа 2025
|
последняя новость: 08:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 августа 2025
|
01 августа 2025
|
последняя новость: 08:57
01 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Клиентам банков, торгующим на бирже, придется пройти тест для оценки уровня знаний

Банк Израиля
Биржа
время публикации: 01 августа 2025 г., 08:57 | последнее обновление: 01 августа 2025 г., 08:57
Клиентам банков, торгующим на бирже, придется пройти тест для оценки уровня знаний
Flash90. Фото: Н.Шохат

В пятницу, 1 августа, вступило в силу постановление Банка Израиля от 2023 года о регулировании торговли ценными бумагами, призванное защитить клиентов банков, торгующих на бирже.

Постановление требует провести оценку знаний и опыта клиентов, чтобы адаптировать для них возможности игры на бирже.

Для этого клиенты, желающие торговать ценными бумагами, должны будут заполнить анкету, позволяющую оценить "возможности работы со сложными финансовыми инструментами", под которыми подразумеваются такие инструменты, как конвертируемые облигации, валютные опционы, хедж-фонды, кредитные и короткие ETF, форвардные и свап-операции по валюте или процентным ставкам, фьючерсные контракты и т.д.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 15 июля 2025

Банк Израиля намерен ввести единую комиссию за ведение счета