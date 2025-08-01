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Экономика

Google проиграл апелляцию по делу Epic Games

Судебные решения
Google
время публикации: 01 августа 2025 г., 08:08 | последнее обновление: 01 августа 2025 г., 08:08
Google проиграл апелляцию по делу Epic Games
Ubisoft/AP Images

Корпорация Alphabet, материнская компания Google, потерпела неудачу в попытке отменить решение суда присяжных, обязывающие ее внести значительные изменения в магазин приложений Google Play.

Федеральный апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско единогласно отклонил утверждения Google о том, что судья первой инстанции ошибся в правовой интерпретации антимонопольного иска, поданного в 2020 году компанией Epic Games.

Решение суда может быть обжаловано в расширенном составе девятого округа и даже в Верховном суде США.

Напомним, что Epic Games (создатели игры Fortnite) обвинила Google в том, что тот полностью контролирует механизм установки игрового приложения на телефоны Android и оплаты за них. По утверждению Epic, Google специально не допускал конкурентов на свой рынок, сохраняя монополию на взимание комиссионных за скачивание игры и за покупки в игре. В 2023 году суд присяжных согласился с Epic и признал, что Google действительно нарушает антимонопольное законодательство.

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