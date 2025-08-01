Суд разрешил вычесть из зарплат учителей дни "больничной" забастовки

Тель-Авивский региональный суд по трудовым спорам разрешил министерству финансов произвести удержания из зарплат учителей за дни несанкционированной забастовки в мае этого года.

Вместе с тем, суд постановил, что не будет удерживаться зарплата за больничные дни в период санкционированной забастовки (до 4 мая - дня, когда было достигнуто соглашение с профсоюзом учителей). Также не будет вычитаться зарплата у учителей, получивших медицинскую справку при посещении врача или находившихся на лечении, у учителей, которые явились в школу, которая была закрыта (с подтверждения директора школы), а также у учителей, для которых дни забастовки были их официальными выходными днями или днями отпуска.

В министерстве финансов и профсоюзе учителей выразили удовлетворение решением суда. В движении "Образование прежде всего", основанном в дни несанкционированной забастовки, раскритиковали его, утверждая, что профсоюз согласился на опасный прецедент.

Напомним, что в начале мая профсоюз учителей объявил забастовку в рамках трудового спора вокруг намерения снизить зарплаты учителей в 2025 году на 3,3% в рамках экономической программы покрытия дефицита. 4 мая было достигнуто соглашение, по которому большая часть снижения зарплаты была заменена отсрочкой будущих повышений зарплаты.

Большая часть учителей считала, что борьба идет за отмену снижения зарплаты, а не за отсрочку, и отказалась принять соглашение, достигнутое профсоюзом учителей. Эти учителя организовали в социальных сетях беспрецедентную массовую забастовку путем массового ухода на больничный. На пике забастовки, 5 мая, были закрыты 347 школ и 912 детских садов. 7 мая суд по трудовым спорам вынес постановление о прекращении забастовки, не санкционированной профсоюзом, однако фактически она продолжалась еще два дня.