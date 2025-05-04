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Экономика

Победа Epic Games над Apple облегчит жизнь разработчикам и игрокам. Пока не в Израиле

время публикации: 04 мая 2025 г., 22:25 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 22:25

Вынесенное в конце минувшей недели постановление судьи федерального окружного суда Северного округа Калифорнии Ивонны Гонзалес-Роджерс стало серьезным ударом для корпорации Apple, проигравшей многолетнюю судебную войну с разработчиком компьютерных игр и приложений для смартфонов Epic Games.

Судья Гонзалес-Роджерс постановила, что Apple нарушил решение суда от 2021 года, и обязала корпорацию полностью прекратить взимать комиссии за покупки, осуществляемые клиентами приложений вне AppStore, например на сайтах разработчиков. Кроме того, Apple запрещено регулировать для разработчиков формат ссылок покупки вне AppStore, и ограничивать количество кнопок в приложениях, переправляющих пользователя для осуществления покупок вне AppStore.

Apple объявил, что не согласен с решением судьи, однако подчинится ему, после чего подаст апелляцию в суд более высокой инстанции.

Практически в тот же день Epic Games, Spotify, Patreon и другие крупные корпорации начали предлагать своим клиентам и разработчикам в США использовать возможности обхода комиссионных, взимаемых Apple.

Напомним, что еще раньше Apple лишился возможности тотального контроля за покупками в обход AppStore в Европейском союзе. Однако за пределами ЕС и США ситуация для пользователей и разработчиков пока что остается прежней, в том числе – в Израиле.

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