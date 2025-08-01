Трамп повысил тарифы для Канады до 35% с сегодняшнего дня

Президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении тарифов для Канады с 25% до 35%, который вступает в силу с сегодняшнего дня – 1 августа 2025 года, заявил Белый дом.

В заявлении отмечено, что это стало ответом на отказ Канады "сотрудничать в сдерживании продолжающегося потока фентанила", а также ответные меры, принятые против США "за действия президента по устранению этой необычной и экстраординарной угрозы".

Еще в феврале, говоря о намерении повысить тарифы для Канады, Трамп отмечал, что эта страна, а также Мексика и Китай, недостаточно активно борются против ввоза в США наркотического вещества – фентанила.

В новом заявлении Белого дома подчеркивается, что товары, на которые распространяется льготный тарифный режим в соответствии с соглашением между США, Мексикой и Канадой (USMCA), по-прежнему не подпадают под действие новых тарифов.

Уточняется, что товары, перевозимые транзитом через другую страну, чтобы избежать 35% тарифа, вместо этого будут облагаться налогом в размере 40%.