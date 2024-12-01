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Экономика

Трамп: "Нет никаких шансов, что BRICS заменит доллар США в международной торговле"

Дональд Трамп
BRICS
время публикации: 01 декабря 2024 г., 05:46 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 06:01
Трамп: "Нет никаких шансов, что BRICS заменит доллар США в международной торговле"
AP Photo/Dmitri Lovetsky

Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал экономическую организацию BRICS (БРИКС), объединяющую Бразилию, Россию, Индию, Китай, Южную Африку, Египет, Эфиопию, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.

Он написал в сети X: "С идеей о том, что страны BRICS пытаются отойти от доллара, пока мы стоим и наблюдаем, ПОКОНЧЕНО. Мы требуем от этих стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту, чтобы заменить могучий доллар США, иначе они столкнутся со 100%-ными пошлинами и должны будут попрощаться с продажами в замечательную экономику США. Они могут пойти и найти другого "лоха"! Нет никаких шансов, что BRICS заменит доллар США в международной торговле, и любая страна, которая попытается это сделать, должна помахать Америке ручкой".

Экономика
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