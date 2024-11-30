ЦАХАЛ: международные организации в Газе должны проверить сотрудников на участие в резне 7 октября

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что представители координатора действий правительства Израиля в Иудее, Самарии и секторе Газы связались с руководством международных организаций, действующих в секторе Газы, включая руководство организации World Central Kitchen.

Военные потребовали от международных организаций срочно провести проверку на предмет найма работников, участвовавших в резне 7 октября 2023 года и в террористической деятельности против Израиля.

Напомним, что в субботу, 30 ноября, в секторе Газы силы ЦАХАЛ атаковали автомобиль, в котором находился террорист Ахад Азми Кадих, принимавший участие в резне 7 октября, и участвовавший в нападении на жителей кибуца Нир Оз.

Террорист долгое время находился под наблюдением военной разведки, и удар по нему был нанесен после получения достоверной информации о его местонахождении в настоящее время.

Кадих работал на благотворительную организацию World Central Kitchen, представители которой сообщили, что "не подозревали, что кто-либо из сотрудников, находившихся в автомобиле, мог быть каким-либо образом связан с нападением ХАМАСа 7 октября".

Организация объявила о приостановке своей деятельности в секторе Газы.