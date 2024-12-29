Министерская комиссия утвердила проект строительства международного аэропорта рядом с Беэр-Шевой

В воскресенье, 29 декабря, министерская комиссия по законодательству утвердила законопроект Альмога Коэна ("Оцма Иегудит") о строительстве нового международного аэропорта в Негеве. Законопроект передан в Кнессет для обсуждения в предварительном чтении.

Уже несколько лет главы местных советов Негева пытаются продвигать проект строительства международного аэропорта в районе военной базы Неватим, рядом с Беэр-Шевой, считая, что этот шаг способен коренным образом изменить экономическую ситуацию в Негеве, способствуя развитию бизнесов и инфраструктуры.

По словам Коэна, впервые план строительства аэропорта в Негеве был представлен в 1965 году, но до сегодняшнего дня не было сделано ничего для его осуществления. "Сегодня мы сделали значительный шаг к реализации видения Бен-Гуриона о развитии Негева, видения, которое приобрело особую актуальность после "резни 7 октября". Негев и Галилея – это будущее государства Израиль", – заявил депутат после утверждения законопроекта министерской комиссией.

Обсуждение законопроекта в предварительном чтении в Кнессете состоится в ближайшую среду, 1 января.