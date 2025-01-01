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Экономика

Минсельхоз: выращивание помидоров вернулось к довоенному уровню

Потребление
Сельское хозяйство
время публикации: 01 января 2025 г., 13:51 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 13:51
Минсельхоз: выращивание помидоров вернулось к довоенному уровню
Nati Shohat/FLASH90

Министерство сельского хозяйства сообщило, что урожаи помидоров в Израиле вернулись к довоенному уровню, и израильские фермеры удовлетворяют более 90% местного потребления.

Более 50% израильских помидоров выращивались в населенных пунктах, прилегающих к сектору Газы. В результате резни 7 октября именно эта отрасль сельского хозяйства пострадала наиболее серьезно.

В результате дефицита цены на помидоры выросли до 20 шекелей за килограмм, вынудив минсельхоз организовывать беспошлинный импорт. Ситуация осложнялась тем, что помидоры из двух наиболее близких источников – Турции и Иордании, оказались под запретом (турецкое эмбарго и опасения холеры в Иордании).

Однако уже в августе квота на импорт не была исчерпана полностью, а в декабре 2024 года в Израиль не было импортировано ни одного помидора.

Цены на помидоры опустились до 5-8 шекелей за килограмм

Экономика
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