Смотрич подписал указ об окончательной отмене акциза на сладкие напитки и одноразовую посуду

В последний день 2024 года министр финансов Бецалель Смотрич подписал указ, окончательно отменяющий акциз на сладкие напитки и одноразовую посуду, введенный в 2022 году правительством Беннета-Лапида и временно отмененный в 2023 году правительством Нетаниягу.

Срок временной отмены акциза истекал 31 декабря. Постоянная отмена акциза была утверждена Смотричем несмотря на рекомендации специалистов минфина и минздрава.

Стоимость данного шага для госбюджета – 1,5 миллиарда шекелей, однако в министерстве финансов были готовы к такому сценарию развития событий, поэтому отмена акциза учитывалась при подготовке других мер по консолидации бюджета.