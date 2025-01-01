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Экономика

Смотрич подписал указ об окончательной отмене акциза на сладкие напитки и одноразовую посуду

Налоги
Бецалель Смотрич
время публикации: 01 января 2025 г., 11:37 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 11:37
Смотрич подписал указ об окончательной отмене акциза на сладкие напитки и одноразовую посуду
Бецалель Смотрич Chaim Goldberg/Flash90

В последний день 2024 года министр финансов Бецалель Смотрич подписал указ, окончательно отменяющий акциз на сладкие напитки и одноразовую посуду, введенный в 2022 году правительством Беннета-Лапида и временно отмененный в 2023 году правительством Нетаниягу.

Срок временной отмены акциза истекал 31 декабря. Постоянная отмена акциза была утверждена Смотричем несмотря на рекомендации специалистов минфина и минздрава.

Стоимость данного шага для госбюджета – 1,5 миллиарда шекелей, однако в министерстве финансов были готовы к такому сценарию развития событий, поэтому отмена акциза учитывалась при подготовке других мер по консолидации бюджета.

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