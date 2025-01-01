Прекращен транзит российского газа через Украину

В 8:00 по московскому времени 1 января 2025 года "Газпром" прекратил транзит газа через украинскую территорию в связи с истечением пятилетнего контракта, заключенного в 2019 году с компанией "Нафтогаз Украины". От продления договора отказалась Украина.

"Мы остановили транзит российского газа, это историческое событие. Россия теряет рынки, она будет нести финансовые потери. Европа уже приняла решение, чтобы отказаться от российского газа", – заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Основные получатели транзитного газа – Австрия, Словакия и Молдавия. Пророссийский премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребовал от Украины продления соглашений, оценив экономические потери ЕС от прекращения энергоносителей в 60-70 миллиардов долларов в год.

До полномасштабного российского вторжения в Украину Москва была основным поставщикам газа в Европу. Однако Кремль попытался использовать энергетическую зависимость ЕС как рычаг политического давления, что привело к переключению европейских стран на поставки из США, Норвегии и Катара.