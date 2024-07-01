Импорт автомобилей в Израиль рухнул на 80%

Согласно данным сайта Carzone, в первом полугодии 2024 года было продано 152 тысячи новых автомобилей.

При этом средняя стоимость продаваемого автомобиля выросла на 4,3% до 199 тысяч шекелей.

Издание The Marker сообщает со ссылкой на данные управления морского транспорта, что показатели продаж не отражают реальную ситуацию на рынке, и что импорт автомобилей в Израиль в январе-мае 2024 года рухнул на 80% по сравнению с прошлым годом, а продажи осуществляются за счет избавления от запасов автомобилей, импортированных ранее.