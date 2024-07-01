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Экономика

Импорт автомобилей в Израиль рухнул на 80%

время публикации: 01 июля 2024 г., 07:12 | последнее обновление: 01 июля 2024 г., 07:12
Импорт автомобилей в Израиль рухнул на 80%
Moshe Shai/FLASH90

Согласно данным сайта Carzone, в первом полугодии 2024 года было продано 152 тысячи новых автомобилей.

При этом средняя стоимость продаваемого автомобиля выросла на 4,3% до 199 тысяч шекелей.

Издание The Marker сообщает со ссылкой на данные управления морского транспорта, что показатели продаж не отражают реальную ситуацию на рынке, и что импорт автомобилей в Израиль в январе-мае 2024 года рухнул на 80% по сравнению с прошлым годом, а продажи осуществляются за счет избавления от запасов автомобилей, импортированных ранее.

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