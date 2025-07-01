Компания Amazon возобновила прием заказов из Израиля
время публикации: 01 июля 2025 г., 00:26 | последнее обновление: 01 июля 2025 г., 00:34
Компания Amazon, прекратившая прием заказов у израильтян во время войны с Ираном, возобновила обслуживание клиентов из Израиля. Пользователи вновь имеют возможность добавлять товары в корзину и оплачивать их.
Но проблемы с доставкой по-прежнему существуют. При заходе на сайт amazon.com, если в качестве адреса для доставки указан Израиль, пользователь получает сообщение о том, что доставка может занять больше времени чем обычно.
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