Компания Amazon возобновила прием заказов из Израиля

Компания Amazon, прекратившая прием заказов у израильтян во время войны с Ираном, возобновила обслуживание клиентов из Израиля. Пользователи вновь имеют возможность добавлять товары в корзину и оплачивать их.

Но проблемы с доставкой по-прежнему существуют. При заходе на сайт amazon.com, если в качестве адреса для доставки указан Израиль, пользователь получает сообщение о том, что доставка может занять больше времени чем обычно.