Компания Amazon прекратила принимать заказы из Израиля

Компания Amazon прекратила принимать заказы у израильтян из-за проблем с их доставкой. С 24 июня пользователи лишились возможности добавлять товар в корзину, если в качестве адреса для доставки указан Израиль.

При заходе по адресу amazon.com или amazon.co.il в верхней части страницы появляется предупреждение: "В связи с местными ограничениями, находящимися вне нашего контроля, мы не можем принимать новые заказы или осуществлять доставку в ваш регион в настоящее время. Мы возобновим услуги, как только позволят условия".