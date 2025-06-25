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Экономика

Компания Amazon прекратила принимать заказы из Израиля

время публикации: 25 июня 2025 г., 01:41 | последнее обновление: 25 июня 2025 г., 01:41
Компания Amazon прекратила принимать заказы из Израиля
AP Photo/Damian Dovarganes

Компания Amazon прекратила принимать заказы у израильтян из-за проблем с их доставкой. С 24 июня пользователи лишились возможности добавлять товар в корзину, если в качестве адреса для доставки указан Израиль.

При заходе по адресу amazon.com или amazon.co.il в верхней части страницы появляется предупреждение: "В связи с местными ограничениями, находящимися вне нашего контроля, мы не можем принимать новые заказы или осуществлять доставку в ваш регион в настоящее время. Мы возобновим услуги, как только позволят условия".

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