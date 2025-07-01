Минюст США провел рейд против "ферм", удаленно нанимающих северокорейских программистов

Министерство юстиции США сообщило о проведении на территории 16 штатов координированной операции по пресечению схем, используемых Северной Кореей для финансирования режима посредством удаленной работы в американских IT-компаниях по фиктивным документам.

В министерстве сообщают о предъявлении двух обвинительных заключений, аресте, обысках в 29 компьютерных "фермах", предоставляющих специалистам из КНДР возможность удаленной работы через них, блокировании 29 банковских счетов и закрытии 21 мошеннического веб-сайта.

Схема работала через посредников в США, Китае, ОАЭ и Тайване. Северокорейские программисты под фиктивными личностями работали более, чем в 100 американских компаниях, включая многие компании Fortune 500.

Согласно минюсту, в рамках одной из схем были созданы подставные компании и мошеннические веб-сайты для формирования хорошего резюме удаленных IT-работников . После трудоустройства северокорейские IT-работники получали регулярную зарплату и доступ к чувствительной информации работодателя.

В одном из случаев северокорейские IT-работники использовали фиктивные личности для получения работы в компании по исследованию и разработке блокчейна, базирующейся в Атланте, и похитили виртуальную валюту стоимостью около 900 000 долларов.