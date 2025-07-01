Трамп предложил проверить через DOGE деятельность компаний Маска

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social предложил проверить деятельность миллиардера Илона Маска через структуру ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE). Напомним, что до недавнего времени Маск курировал работу DOGE.

Трамп написал: "Илон Маск знал задолго до того, как так яростно поддержал мою кандидатуру на пост президента, что я решительно выступаю против навязанного мандата на электромобили. Это полнейший абсурд, и я всегда чётко говорил об этом в своей кампании. Электромобили – это нормально, НО никого не надо заставлять их покупать. Илон, возможно, получил больше субсидий, чем любой человек в истории – и с огромным отрывом! Без субсидий он бы, вероятно, уже закрыл лавочку и вернулся домой, в Южную Африку. Без запусков ракет, спутников и производства электрокаров США сэкономили бы СОСТОЯНИЕ. Может, пора DOGE хорошенько на всё это посмотреть? ТУТ МОЖНО СЭКОНОМИТЬ ОГРОМНЫЕ ДЕНЬГИ!!!"