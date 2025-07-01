x
01 июля 2025
|
последняя новость: 08:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 июля 2025
|
01 июля 2025
|
последняя новость: 08:46
01 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Трамп предложил проверить через DOGE деятельность компаний Маска

США
Дональд Трамп
Илон Маск
время публикации: 01 июля 2025 г., 08:27 | последнее обновление: 01 июля 2025 г., 08:39
Трамп предложил проверить через DOGE деятельность компаний Маска
Brandon Bell/Pool via AP

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social предложил проверить деятельность миллиардера Илона Маска через структуру ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE). Напомним, что до недавнего времени Маск курировал работу DOGE.

Трамп написал: "Илон Маск знал задолго до того, как так яростно поддержал мою кандидатуру на пост президента, что я решительно выступаю против навязанного мандата на электромобили. Это полнейший абсурд, и я всегда чётко говорил об этом в своей кампании. Электромобили – это нормально, НО никого не надо заставлять их покупать. Илон, возможно, получил больше субсидий, чем любой человек в истории – и с огромным отрывом! Без субсидий он бы, вероятно, уже закрыл лавочку и вернулся домой, в Южную Африку. Без запусков ракет, спутников и производства электрокаров США сэкономили бы СОСТОЯНИЕ. Может, пора DOGE хорошенько на всё это посмотреть? ТУТ МОЖНО СЭКОНОМИТЬ ОГРОМНЫЕ ДЕНЬГИ!!!"

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 11 июня 2025

Маск сообщил, что сожалеет о грубых заявлениях в адрес Трампа
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 июня 2025

Трамп заявил, что его отношения с Маском завершены
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 08 июня 2025

Washington Post о противоречиях, которые разрушили альянс Трампа и Маска
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 08 июня 2025

Washington Post: NASA и Пентагон ищут альтернативу SpaceX после ссоры Трампа с Маском