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Экономика

Правительство начало продвигать закон, блокирующий доступ оргпреступности к гостендерам

Госсектор
Криминал в арабском секторе
Криминал
время публикации: 01 июля 2025 г., 09:28 | последнее обновление: 01 июля 2025 г., 09:37
Правительство начало продвигать закон, блокирующий доступ оргпреступности к гостендерам
Фото: Хаим Цах, GPO

Законодательная комиссия правительства утвердила к продвижению законопроект министерства финансов о запрете на заключение контрактов с поставщиками при наличии подозрений на связь поставщика с ОПГ.

Законопроект был подготовлен глава департамента по борьбе с нелегальным капиталом Йорай Мацлауи и директор штаба по борьбе с организованной преступностью в арабском секторе Рои Кахлон, при активном участии полиции Израиля, главного аудитора, государственной прокуратуры, юридического советника министерства финансов, юридического советника правительства и других структур.

Законопроект предусматривает создание нового разведывательного механизма в департаменте главного аудитора министерства финансов, задачей которого будет заблаговременное отстранение о участия в любых гостендерах, включая тендеры Земельного управления, структур, связанных с криминалом.

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