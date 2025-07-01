Правительство начало продвигать закон, блокирующий доступ оргпреступности к гостендерам

Законодательная комиссия правительства утвердила к продвижению законопроект министерства финансов о запрете на заключение контрактов с поставщиками при наличии подозрений на связь поставщика с ОПГ.

Законопроект был подготовлен глава департамента по борьбе с нелегальным капиталом Йорай Мацлауи и директор штаба по борьбе с организованной преступностью в арабском секторе Рои Кахлон, при активном участии полиции Израиля, главного аудитора, государственной прокуратуры, юридического советника министерства финансов, юридического советника правительства и других структур.

Законопроект предусматривает создание нового разведывательного механизма в департаменте главного аудитора министерства финансов, задачей которого будет заблаговременное отстранение о участия в любых гостендерах, включая тендеры Земельного управления, структур, связанных с криминалом.