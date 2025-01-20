Мелания Трамп запускает собственную криптовалюту

Будущая первая леди США запустила собственную криптовалюту накануне инаугурации своего мужа Дональда Трампа.

О собственной криптовалюте Мелания Трамп заявила 19 января в социальной сети X: "Официальный мем Мелании уже доступен! Вы можете купить $MELANIA прямо сейчас".

Мелания Трамп анонсировала запуск монеты на следующий день после того, как будущий презиент США выпустил свою криптовалюту $TRUMP, которая стала самым быстрорастущим активом за два дня. Однако после запуска монеты Мелании криптоактив Трампа потерял 40% своей стоимости. В первый час криптовалюта первой леди достигла максимальной стоимости 13 долларов, но затем цена упала.

В отказах от ответственности на веб-сайтах монет $Trump и $Melania указано, что они "не предназначены для того, чтобы быть инвестиционной возможностью или ценными бумагами".