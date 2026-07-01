x
01 июля 2026
|
последняя новость: 08:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
01 июля 2026
|
01 июля 2026
|
последняя новость: 08:38
01 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Минфин представил программу помощи хайтеку и экспортному производству на 1,6 млрд шекелей

Минфин
Хайтек
Импорт и экспорт
Промышленность
Курсы валют
время публикации: 01 июля 2026 г., 07:18 | последнее обновление: 01 июля 2026 г., 07:20
Минфин представил программу помощи хайтеку и экспортному производству на 1,6 млрд шекелей
Nati Shohat/Flash90

Министр финансов Бецалель Смотрич и руководство министерства представили план поддержки сектора высоких технологий и других экспортоориентированных отраслей на сумму около 1,6 млрд шекелей в связи с укреплением шекеля по отношению к иностранным валютам.

План призван помочь справиться с новой реальностью сильного шекеля и сохранить конкурентоспособность на международных рынках.

В частности, около 1 млрд шекелей выделено на программу экспресс-поддержки компаний в начальной стадии и стадии роста в формате грантов, которые позволят продлить период операционной деятельности, обеспечить дальнейший рост и сохранить присутствие бизнеса в Израиле.

Кроме того, будет создан межведомственный комитет для углубленного анализа глобальной конкурентоспособности израильского сектора высоких технологий и рассмотрения структурных изменений в рамках подготовки государственного бюджета на 2027 год.

Помимо этого, 175 млн шекелей будет инвестировано в автоматизацию и передовое оборудование для промышленности посредством грантов в рамках Закона о поощрении капиталовложений и программы повышения производительности и передового производства.

Еще 25 млн шекелей будет выделено на поддержку экспортеров за счет расширения деятельности Института экспорта и грантовых программ.

Кроме того, промышленным компаниям с ориентацией на экспорт будет расширена возможность ускоренной амортизации оборудования на общую сумму 360 миллионов шекелей.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 28 мая 2026

Новый крепкий шекель и реформа, которую не ждали. Экономический обзор
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 07 мая 2026

Чем лечить "голландскую болезнь" в Израиле и как оправдать повышение цен. Экономический обзор