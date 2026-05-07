Чем лечить "голландскую болезнь" в Израиле и как оправдать повышение цен. Экономический обзор

Сильный шекель бьет по экспортерам, власти ищут мягкие валютные интервенции, производители и перевозчики снова находят повод поднять цены.

Публикацию подготовил экономический обозреватель Newsru.co.il Михаил Шафранов.

Лекарства от сильного шекеля

Пару месяцев назад, когда доллар торговался в районе отметки 3,1 шекеля за доллар, аналитики Банка Израиля говорили, что его реальная стоимость – около 2,95 шекеля за доллар. Отсутствие вмешательства в ход торгов, на котором настаивали экспортеры, центробанк аргументировал тем, что речь идет о естественном процессе, а не о манипуляциях спекулянтов.

Теперь, когда курс шекеля проскочил отметку 2,95 и торгуется уже в районе 2,9 шекеля, речь все еще идет не о спекуляциях. Напротив, по мнению некоторых аналитиков, иностранные инвесторы начали избавляться от шекелей, считая, что шекель уже слишком укрепился. Если бы не они, то израильская валюта торговалась бы в районе 2,8 шекеля за доллар уже сейчас.

Происходящее на валютном рынке является следствием тектонического сдвига в политике израильских институциональных инвесторов (пенсионных касс, страховых компаний, инвестиционных фондов), начавших возвращать активы из-за границы в Израиль. При этом капитал, управляемый этими институциональными инвесторами, просто слишком велик для местного рынка. В сочетании с непрерывным потоком валюты, поступающим от хайтека и оборонных корпораций, он продолжает разгонять укрепление шекеля, ухудшая позиции израильских экспортеров. Просто для примера, в долларах израильский экспорт вырос в последнем квартале на 2%, а в шекелевом эквиваленте сократился на 12%.

Три недели назад я уже писал про израильскую версию "голландской болезни", грозящую, при отсутствии вмешательства в ситуацию, уничтожить значительную часть местной промышленности. На этой неделе активно обсуждались несколько вариантов такого вмешательства, которые могут помочь смягчить или остановить укрепление шекеля.

Одним из вариантов, причем не требующим никаких действий от Банка Израиля, является хеджирование части госдолга, взятой во время войны под высокий процент при курсе в 3,6-3,8 шекеля за доллар. Проще говоря, министерство финансов может купить сейчас доллары, чтобы зафиксировать текущий курс, выгодный для погашения долгов. Это позволит, с одной стороны, ослабить шекель, а с другой, существенно сэкономить на выплате военного долга.

Еще один обсуждаемый вариант – предоставление возможности крупным институциональным инвесторам менять валюту напрямую у Банка Израиля, не проходя через свободный валютный рынок. Схожий по логике шаг уже был применен к компании Wiz, которой разрешили выплатить миллиарды долларов налога после ее покупки Google в долларах США, а не в шекелях.

Фактически речь идет о мягком формате валютной интервенции. При таком сценарии институциональный инвестор приходит не на рынок, а напрямую в Банк Израиля и меняет там свои доллары на шекели по согласованному курсу. Рынок эту транзакцию попросту не видит – давление на курс не возникает. Центробанк при этом пополняет валютные резервы, а инвестор получает шекели без проскальзывания курса.

Третий обсуждаемый вариант – вмешательство регулятора, отвечающего за институциональных инвесторов, то есть Управления рынка капитала, страхования и пенсионных накоплений. Однако регуляция, ограничивая валютные операции для пенсионных фондов, неизбежно затронет интересы миллионов вкладчиков, может снизить доходность их накоплений и в итоге принести больше вреда чем пользы.

При этом вероятность прямой интервенции Банка Израиля путем массовой закупки долларов на валютном рынке остается низкой. Чуть более вероятно дополнительное снижение учетной ставки. Но резким оно не будет из-за опасений скачка инфляции, а шаг в 0,25% для валютного рынка погоды не сделает: израильская ставка все равно выше, чем у большинства ведущих центробанков.

В итоге наиболее реалистичным сценарием остается комбинация хеджирования Минфином и "невидимых" интервенций через прямые сделки с институциональными инвесторами. Когда именно это произойдет – сказать сложно, поскольку такие шаги требуют политической воли. При этом стоит помнить, что в любом случае это не лечение "голландской болезни", но управление симптомами, как в Швейцарии, которая десятилетиями – с помощью интервенций, отрицательных ставок и прямых сделок центробанка – сдерживает давление рынков на свой франк, но не может победить проблему окончательно.

Подорожание, попутное и встречное

1 мая цены на молочную продукцию, регулируемую государством, выросли на 1%. Причем реального повода для повышения цен не было, речь идет о компенсации молочным компаниям за задержки в индексации в предыдущие годы. Без этого индексация цен была бы в этот раз отрицательная.

Это не помешало всем игрокам молочного рынка практически одновременно объявить о повышении цен и на молочные товары, не контролируемые государством. Механизм хорошо известен: регуляторное повышение создает "ценовой зонтик", под прикрытием которого производители поднимают цены по всей линейке – вне зависимости от того, есть ли для этого экономические основания.

"Тнува", крупнейший игрок, подняла цены немедленно и столкнулась с сопротивлением со стороны торговой сети "Шуферсаль", заявившей, что она не будет принимать товары компании по новым ценам. Впрочем, демарш "Шуферсаля" выглядит скорее пиар-ходом, чем реальным давлением.

"Штраус", "Гад" и "Тара" предпочли более гибкую политику, отложив подорожание на "после праздника". На Шавуот, связанный в израильских потребительских традициях с молоком и молочными продуктами, приходится пик торговых акций и мероприятий в этом сегменте. Что может быть лучше, чем неделя предпраздничных скидок, чтобы замаскировать повышение цен. Ведь после праздника потребитель забудет, сколько стоил товар без скидки.

Если молочные компании не особо трудились аргументировать повышение цен – государственная индексация обеспечила им информационное прикрытие, то компании грузоперевозок сумели удивить. Как правило, для аргументации повышения цен в Израиле используется отсылка на подорожание доллара, но компании UPS, Eldan и OCI в последние дни уведомили клиентов о введении надбавки к стоимости грузоперевозок на израильском направлении из-за падения курса доллара.

Все три компании, являющиеся основными игроками на израильском рынке грузоперевозок, объявили о введении специальной "комиссии за хеджирование, призванной нейтрализовать аномальные колебания курса и обеспечить непрерывность сервиса в эпоху глобальной неопределённости".