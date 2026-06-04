Представительский иск против Meta за несанкционированное использование имен и фото в рекламе

Израильские пользователи социальной сети Facebook получили от платформы сообщение о рассматриваемом израильскими судебными органами представительским иске против корпорации Meta Platforms: пользователи утверждали, что в рекламе на платформах Meta имена и фотографии профилей пользователей показывались без их информированного согласия.

Корпорация подчеркивает, что она отрицает эти утверждения, и предлагает своим пользователям подать запрос на исключение из группы представительского иска в течение 45 дней с момента публикации данного уведомления.

Иск был подан Керен Авив от имени группы пользователей Facebook из Израиля, истцы обвиняют корпорацию Meta в нарушении приватности частной жизни, необоснованном обогащении, а также наличии несправедливых условий в пользовательском соглашении.

Членами группы истцов являются все зарегистрированные пользователи социальной сети Facebook, управляемой ответчиком, чьи имя, псевдоним или фотография были использованы компанией Meta для продвижения рекламы третьих лиц без информированного согласия этих пользователей, начиная с 14 июля 2018 года.

В рамках представительского иска пользователи требуют от компании Meta выплаты компенсации, возврата полученной прибыли, запрета компании использовать имя, фотографию или псевдоним человека для распространения и продвижения рекламы без его информированного согласия, а также отмену любых положений пользовательского соглашения, позволяющих использовать эти данные.

По всей видимости, речь идет о широко распространенной в прошлом тактике продвижения различных бизнесов и страниц, когда пользователи социальной сети Facebook видели в своей ленте объявления с именами и фотографиями людей, на которых они были подписаны, с утверждениями, что эти люди "лайкнули" страницу того или иного продвигаемого бизнеса или товара. Как правило, эти утверждения не соответствовали действительности, и каждый пользователь видел в числе рекламирующих страницу свой набор "френдов".