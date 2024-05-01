Война против денег: ЦАХАЛ рассказал об охоте на менял ХАМАСа

"Хавала" – созданная в Индии и развившаяся на Ближнем Востоке задолго до европейских банков система перевода средств из одной точки в другую методом взаимозачета. Система фактически состоит из широкой сети менял и основана на доверии и репутации, базирующихся на клановых связях.

"Представьте себе, что вы хотите передать мне 100 шекелей, но сделать это негласно, без документации и личной встречи. Вы приходите к Гиле, даете ей 100 шекелей. Она оставляет 10 шекелей себе, а на 90 шекелей покупает жевательные резинки, и передает эти резинки Рои. Рои продает эти резинки, 10 шекелей оставляет себе в качестве комиссии, и отдает 80 шекелей мне. Никаких следов, ничего даже близкого к криминалу, вроде незаконной торговли оружием или наркотиками", – упрощенно описывает систему работы "хавалы" пресс-служба ЦАХАЛа.

На самом деле речь идет о множестве таких Гил и Рои, которые образуют сеть, позволяющую оперировать миллиардами долларов в обход всех систем контроля. Именно этими системами пользуется Иран для финансирования своих сателлитов, и на них основана финансовая мощь "Хизбаллы" и ХАМАСа.

В последние месяцы ЦАХАЛ нанес серьезный урон работе этой финансовой системы в секторе Газы и в Иудее и Самарии. Усилиями военной разведки и общей службы безопасности были ликвидированы не менее пяти менял, обслуживавших ХАМАС в секторе Газы. Самыми видными из них были Цабхи Фруана, Мухаммад Джуда и Нацер Якуб Джабер Нацер. Множественные аресты менял и изъятие крупных сумм денег были проведены в Иудее и Самарии.

"Чтобы сокрушить террористическую организацию, необходимо перекрыть финансовые потоки, поэтому экономическая война против ХАМАСа будет только усиливаться", – подчеркивается в сообщении пресс-службы.