"Тнува" повысит цены на свои товары после Дня Независимости
время публикации: 01 мая 2024 г., 10:30 | последнее обновление: 01 мая 2024 г., 10:30
Компания "Тнува" разослала розничным сетям новый прейскурант в котором повысила цены на свою продукцию, не находящуюся под контролем государства, в размере до 10%.
Прейскурант должен вступить в силу после Дня Независимости. Подорожают молочные продукты, а также замороженные овощи "Санфрост", сладкие йогурты "Мааданот", мясная продукция "Тират Цви" и "Мама Оф"
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