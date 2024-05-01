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Экономика

"Тнува" повысит цены на свои товары после Дня Независимости

время публикации: 01 мая 2024 г., 10:30 | последнее обновление: 01 мая 2024 г., 10:30
"Тнува" повысит цены на свои товары после Дня Независимости
Flash90. Фото: М.Альстер

Компания "Тнува" разослала розничным сетям новый прейскурант в котором повысила цены на свою продукцию, не находящуюся под контролем государства, в размере до 10%.

Прейскурант должен вступить в силу после Дня Независимости. Подорожают молочные продукты, а также замороженные овощи "Санфрост", сладкие йогурты "Мааданот", мясная продукция "Тират Цви" и "Мама Оф"

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