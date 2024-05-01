"Тнува" повысит цены на свои товары после Дня Независимости

Компания "Тнува" разослала розничным сетям новый прейскурант в котором повысила цены на свою продукцию, не находящуюся под контролем государства, в размере до 10%.

Прейскурант должен вступить в силу после Дня Независимости. Подорожают молочные продукты, а также замороженные овощи "Санфрост", сладкие йогурты "Мааданот", мясная продукция "Тират Цви" и "Мама Оф"