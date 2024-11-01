Центр местной власти требует отменить сокращение бюджета на строительство школ и детсадов

Центр местной власти обратился к главе правительства Биньямину Нетаниягу и министру финансов Бецалелю Смотричу с требованием отказаться от сокращения бюджета на строительство дополнительных классов и детских садов в разных населенных пунктах страны.

Представители муниципалитетов и местных советов подчеркивают, что строительство фактически прекратилось из-за роста цен на строительные материалы и дефицита квалифицированных кадров, в то время как в большинстве населенных пунктов страны существующие учебные заведения перегружены.

Местные власти заявляют, что система образования находится в кризисе, и дополнительная задержка со строительством новых школ и детских садов поставит под удар саму возможность вовремя начать следующий учебный год.