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Экономика

Центр местной власти требует отменить сокращение бюджета на строительство школ и детсадов

время публикации: 01 ноября 2024 г., 12:05 | последнее обновление: 01 ноября 2024 г., 12:08
Центр местной власти требует отменить сокращение бюджета на строительство школ и детсадов
Flash90. Фото: Н.Шохат

Центр местной власти обратился к главе правительства Биньямину Нетаниягу и министру финансов Бецалелю Смотричу с требованием отказаться от сокращения бюджета на строительство дополнительных классов и детских садов в разных населенных пунктах страны.

Представители муниципалитетов и местных советов подчеркивают, что строительство фактически прекратилось из-за роста цен на строительные материалы и дефицита квалифицированных кадров, в то время как в большинстве населенных пунктов страны существующие учебные заведения перегружены.

Местные власти заявляют, что система образования находится в кризисе, и дополнительная задержка со строительством новых школ и детских садов поставит под удар саму возможность вовремя начать следующий учебный год.

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