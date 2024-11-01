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Экономика

Бюджет 2025: отменено замораживание пособий, взносы в "Битуах Леуми" увеличатся

время публикации: 01 ноября 2024 г., 11:30 | последнее обновление: 01 ноября 2024 г., 11:34
Бюджет 2025: отменено замораживание пособий, взносы в "Битуах Леуми" увеличатся
Yonatan Sindel/Flash90

В связи с тем, что в ходе длительных дебатов в четверг правительству так и не удалось согласовать государственный бюджет на 2025 год, заседание возобновилось в пятницу утром. Председатель партии ШАС Арье Дери наложил вето на замораживание корректирования социальных пособий в соответствии с изменением индекса цен, а также на корректирование размера минимальной заработной платы.

Речь идет об одном из ключевых пунктов сокращений, который позволил бы высвободить 5,5 миллиарда шекелей за счет "экономии" на повышении пособий по инвалидности, по обеспечению прожиточного минимума, по старости и детских пособий.

Для того, чтобы возместить эти средства, было принято решение повысить взносы в Институт национального страхования, которые выплачиваются автоматически с заработной платы и социальных пособий. Таким образом, речь идет о дополнительном повышении налогов, благодаря которому правительство сможет провести сокращения, минимально ущемляя социально необеспеченные слои.

Экономика
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