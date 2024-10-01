Air Haifa совершила первый коммерческий рейс, пока – из аэропорта Бен-Гурион

Новая израильская авиакомпания Air Haifa, базой которой должен стать Хайфский аэропорт, совершила в понедельник, 30 сентября, первый коммерческий рейс из аэропорта Бен-Гурион в аэропорт Рамон.

Первый рейс с домашнего аэропорта в Хайфе в аэропорт Рамон авиакомпания планирует 13 октября, сразу после Судного дня, при условии получения разрешения от командования тылом.

Первый международный рейс на Кипр планируется 14 октября.