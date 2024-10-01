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Экономика

Air Haifa совершила первый коммерческий рейс, пока – из аэропорта Бен-Гурион

время публикации: 01 октября 2024 г., 09:55 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 09:55
Air Haifa совершила первый коммерческий рейс, пока – из аэропорта Бен-Гурион
Wikipedia. Фото: Омер Бройде

Новая израильская авиакомпания Air Haifa, базой которой должен стать Хайфский аэропорт, совершила в понедельник, 30 сентября, первый коммерческий рейс из аэропорта Бен-Гурион в аэропорт Рамон.

Первый рейс с домашнего аэропорта в Хайфе в аэропорт Рамон авиакомпания планирует 13 октября, сразу после Судного дня, при условии получения разрешения от командования тылом.

Первый международный рейс на Кипр планируется 14 октября.

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