Air Haifa совершила первый коммерческий рейс, пока – из аэропорта Бен-Гурион
время публикации: 01 октября 2024 г., 09:55 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 09:55
Новая израильская авиакомпания Air Haifa, базой которой должен стать Хайфский аэропорт, совершила в понедельник, 30 сентября, первый коммерческий рейс из аэропорта Бен-Гурион в аэропорт Рамон.
Первый рейс с домашнего аэропорта в Хайфе в аэропорт Рамон авиакомпания планирует 13 октября, сразу после Судного дня, при условии получения разрешения от командования тылом.
Первый международный рейс на Кипр планируется 14 октября.