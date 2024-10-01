Из тюрьмы на стройку: заключенных в тюрьме "Маасиягу" учат строительным специальностям

Управление тюрем (ШАБАС) запустило в тюрьме "Маасиягу" пилотную программу по обучению заключенных строительным специальностям, которая позволит им после освобождения найти себе работу.

Инициатором программы стала строительная компания BR. Как сообщает The Marker, на прошлой неделе пилотную программу закончили первые 12 заключенных, прошедшие 100 часов обучения, включая чтение чертежей и практическую работу.

В управлении тюрем сообщили, что намерены запустить программу и в других тюрьмах.

Принять участие в курсе могут заключенные, которым осталось менее полугода до освобождения.

Программа не предназначена для заключенных, отбывающих наказание за такие тяжкие преступления, как убийство, изнасилование, насилие в семье, педофилия и т.д.