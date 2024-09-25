Авиакомпания Air Haifa планирует начать летать из Хайфы с 13 октября

Авиакомпания Air Haifa, получившая на прошлой неделе лицензию от министерства транспорта, сообщила, что с 13 октября начнет осуществлять рейсы из Хайфы в Эйлат, с 14 октября – на Кипр.

С 30 сентября по 11 октября компания Air Haifa (сайт компании https://airhaifa.com/) будет выполнять два ежедневных рейса в аэропорт "Рамон" из аэропорта "Бен-Гурион" в Тель-Авиве.

В Air Haifa подчеркивают, что начало полетов из аэропорта Хайфы будет зависить от ситуации в сфере безопасности.

Компания Air Haifa будет работать в формате low cost, и в ее планах полеты также в Грецию (включая острова), Балканы и Турцию. Начальная цена билета из Хайфы в Эйлат составит 139 шекелей в один конец, на Кипр – 64 долларов. Компания обещает, что приобретенные билеты можно будет отменить в любой момент, получив за них ваучер на покупку билетов на любое другое направление, а изменить дату полета можно будет за сутки до вылета.

В списке членов совета директоров компании – бывший генеральный директор "Эль-Аля" Гонен Усишкин, бывший генеральный директор компании морских грузоперевозок ЦИМ Рафи Даниэли, бывший гендиректор министерства финансов и гендиректор компании "Штраус" Шай Баабад, основатель компании кибербезопасности Palo Alto Нир Цук.