Фонд компенсаций фермерам за ущерб от непогоды выплатил за год 410 млн шекелей
Государственный страховой фонд "Канат", страхующий фермеров на случай ущерба от непогоды, выплатил за последние 12 месяцев 410 миллионов шекелей компенсаций, что на 5% больше, чем за год до того.
Из этой суммы 150 миллионов шекелей компенсаций пришлись на ущерб, нанесенный в зимние месяцы градом и заморозками, а остальная сумма – на ущерб, нанесенный жарой в летние месяцы.
Следует подчеркнуть, что компенсации фонда не касаются ущерба, нанесенного сельскому хозяйству войной.
Сильнее всего пострадали посадки арбуза, дыни, картофеля, а также кукурузы и фасоли, на компенсации выращивающим которых фермерам ушло 116 миллионов шекелей.
60 миллионов шекелей пошли на компенсации за ущерб фруктовым плантациям и садам, на которых росли манго, черешня, персики, нектарины. 26 миллионов шекелей компенсаций получили фермеры, выращивающие авокадо, 14 миллионов ущерба от непогоды пришлось на хлопковые поля, 13 миллионов шекелей – на виноградники, 12 миллионов – на плантации цитрусовых.