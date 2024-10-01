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Экономика

Фонд компенсаций фермерам за ущерб от непогоды выплатил за год 410 млн шекелей

время публикации: 01 октября 2024 г., 07:24 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 07:24
Фонд компенсаций фермерам за ущерб от непогоды выплатил за год 410 млн шекелей
Flash90. Фото: А.Хермони

Государственный страховой фонд "Канат", страхующий фермеров на случай ущерба от непогоды, выплатил за последние 12 месяцев 410 миллионов шекелей компенсаций, что на 5% больше, чем за год до того.

Из этой суммы 150 миллионов шекелей компенсаций пришлись на ущерб, нанесенный в зимние месяцы градом и заморозками, а остальная сумма – на ущерб, нанесенный жарой в летние месяцы.

Следует подчеркнуть, что компенсации фонда не касаются ущерба, нанесенного сельскому хозяйству войной.

Сильнее всего пострадали посадки арбуза, дыни, картофеля, а также кукурузы и фасоли, на компенсации выращивающим которых фермерам ушло 116 миллионов шекелей.

60 миллионов шекелей пошли на компенсации за ущерб фруктовым плантациям и садам, на которых росли манго, черешня, персики, нектарины. 26 миллионов шекелей компенсаций получили фермеры, выращивающие авокадо, 14 миллионов ущерба от непогоды пришлось на хлопковые поля, 13 миллионов шекелей – на виноградники, 12 миллионов – на плантации цитрусовых.

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