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Экономика

Новый российский бюджет предусматривает рост военных расходов на 23%

время публикации: 01 октября 2024 г., 11:07 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 11:14
Новый российский бюджет предусматривает рост военных расходов на 23%
Russian Defense Ministry Press Service via AP

Правительство России передало в Государственную Думу проект бюджета на 2025-2027 годы. Согласно документу, расходы на оборону и безопасность в 2025 году составят 32% от всех государственных расходов.

Военный бюджет в следующем году увеличится на 23% – с 10,8 триллионов до 13,5 триллионов рублей (145 миллиардов долларов). Следует отметить, что это больше, чем суммарные расходы на образование, здравоохранение и социальную политику. При этом запланированные доходы составят в 2025 году 40,3 трлн рублей.

"Расходы на специальную военную операцию в Украине и поддержка вооруженных сил являются наиболее значительной частью бюджета на следующий год", – заявил российский министр финансов Андрей Кудрин.

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