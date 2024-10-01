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Экономика

EV-Edge опубликовала новую тарифную сетку зарядки электромобилей

время публикации: 01 октября 2024 г., 12:48 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 13:12
EV-Edge опубликовала новую тарифную сетку зарядки электромобилей
Nati Shohat/Flash90

Компания EV-Edge первой из операторов точек зарядки для электромобилей опубликовала новый прейскурант после изменения тарифов на электричество для промышленных предприятий в связи с началом осеннего сезона.

Компания снизила на 30 агорот тарифы на быструю зарядку в часы пик (17:00-23:00) до 2,85 шекеля за квт/ч, и на 40 агорот – тарифы на медленную зарядку в эти часы до 2,1 шекеля за квт/ч.

В то же время стоимость квт/ч в часы низкого спроса (с 06:00 до 17:00) вырастет на 10 агорот до 2,75 шекеля за быструю зарядку и на 5 агорот до 2 шекелей за медленную зарядку.

Зарядка в ночные часы также подорожает – на 15 агорот до 1,75 шекеля за быструю и на 10 агорот до 1,4 шекеля за медленную.

Экономика
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