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Экономика

Вдвое сильнее инфляции: праздничная продуктовая корзина подорожала на 7%

время публикации: 01 октября 2024 г., 11:59 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 11:59
Вдвое сильнее инфляции: праздничная продуктовая корзина подорожала на 7%
Michael Giladi/ Flash90

Согласно данным Совета потребителей, продуктовая корзина в канун осенних праздников подорожала на 7% по сравнению с предпраздничным периодом 2023 года. Это вдвое больше годовой инфляции за этот период, составляющей 3,6%.

Корзина составлена из приблизительно 770 продуктов, пользующихся наибольшим спросом в розничных торговых сетях.

Приблизительно пятая часть подорожания обусловлена ростом цен на продукцию компании "Тнува", в том числе десятая часть – ростом цен на бренд "Санфрост".

Сильнее всего по сравнению с прошлым годом подорожали оливковое масло (39%), свежая курица (35%), овощи и фрукты (25%), говядина (10%).

Рост цен на продукцию лишь частично объясняется повышением прейскурантных цен. Значительная доля подорожания по сравнению с прошлым годом является следствием практически полного отсутствия скидок.

Экономика
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