01 октября 2025
Экономика

"Шатдаун" в США: приостановлена работа правительства

США
Бюджет
время публикации: 01 октября 2025 г., 08:17 | последнее обновление: 01 октября 2025 г., 08:26
"Шатдаун" в США: приостановлена работа правительства
AP Photo/J. Scott Applewhite

В Вашингтоне в ночь на 1 октября вступила в силу остановка работы федерального правительства США. Сенат не сумел принять временный бюджет. Это первая подобная пауза с 2019 года.

Президенту США Дональду Трампу и лидерам демократов не удалось достичь прорыва на переговорах о бюджете на следующий финансовый год.

Республиканцы предлагали "чистое" продление финансирования на несколько недель, демократы увязали согласие с продлением налоговых кредитов (субсидий) по Affordable Care Act и отменой сокращений, принятых летом в рамках налогового пакета администрации. Переговоры зашли в тупик.

Трамп заявил, что "много хорошего может выйти из шатдаунов" и что паузу можно использовать для "избавления от многого, чего мы не хотели", в том числе через кадровые решения.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер возложил ответственность на президента, утверждая, что американцы "обвинят его, когда счета за медстраховку начнут расти".

Как отмечают CBS News и другие американские СМИ, закрылись ряд федеральных служб, не относящихся к критически важным (нацбезопасность и экстренные службы продолжают работу), а часть ведомств переходит на сокращенный режим.

Предыдущий "шатдаун" длился 35 дней на рубеже 2018-2019 годов.

